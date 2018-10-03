Воробьев вручил награды лучшим педагогам Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил педагогов с Днем учителя и вручил награды лучшим специалистам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 3 октября.

«Всегда День учителя — это особенная дата в каждом городе, в каждом регионе нашей страны, потому что система образования занимает особое место в управлении, в жизни и власти, и, конечно, в жизни семьи», — сказал Воробьев, открывая торжественное мероприятие в доме правительства Московской области.

По его словам, подмосковное образование довольно высоко котируется в России. «Мы постоянно стараемся увеличить долю финансирования образования», — подчеркнул он.

Губернатор ранее анонсировал масштабную программу по строительству новых современных школ в регионе. На данный момент речь идет о 200 объектах. Воробьев уточнил, что школы будут оснащены современны оборудованием. По его словам, подмосковное образование должно быть конкурентноспособным и цениться за пределами региона.

