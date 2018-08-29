В Подмосковье выбрали лучшую школу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды представителям лучших школ региона на форуме педагогической общественности «Образование лидеров и лидеры в образовании». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру.

«Система образования в Подмосковье всегда была на достойном уровне. Но, как мы все знаем, только стабильность является признаком мастерства. Наша задача — через общение, через переобучение, повышение квалификации, привлечение самых талантливых, самых пассионарных педагогов, директоров школ двигаться дальше, бороться за лидерские позиции, чтобы мы достойно выглядели не только на общероссийском фоне, но и на мировом», — сказал глава региона.

Рейтинг возглавила школа-интернат имени П.Л. Капицы из Долгопрудного. В десятку лучших также вошли Дмитровские гимназии «Логос» и «Дмитров», Лицей научно-инженерного профиля в Королеве, Физико-математический лицей и гимназия имени И.Б. Ольбинского в Сергиево-Посадском районе, Физико-математический лицей № 5 в Долгопрудном, а также Лингвистическая гимназия. Всем им вручили сертификаты на миллион рублей.

Школы, которые вошли в первую сотню, получили на развитие по 500 тысяч рублей. Рейтинг составлялся на основе данных о числе хористов и отличников, результатах выпуски экзаменов и

олимпиад.

Накануне министра образования региона Марина Захарова сообщила, что все школы готовы к началу учебного года. Всего в области насчитывается более 3,8 тысячи образовательных учреждений.