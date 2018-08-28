Школы Подмосковья подготовили к началу учебного года

В Московской области насчитывается более 3,8 тысячи образовательных учреждений, и все они готовы к началу нового учебного года, заявила министра образования региона Марина Захарова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 28 августа.

«На сегодняшний день те образовательные учреждения, которые предъявлялись к приемке, там, где нет капитальных ремонтов или реконструкции, они все муниципальными комиссиями на 100 процентов приняты к началу нового учебного года», — сказала Захарова.

Она уточнила, что в 13 школах и в 21 детском саду капительный ремонт продлится до декабря.

Ранее во вторник Захарова проинформировала, что за последние пять лет число учащихся во вторую смену в подмосковных школах сократилось с 11 до шести процентов. По ее словам, этого удалось добиться путем строительства новых учебных учреждений.

Губернатор региона Андрей Воробьев 7 августа заявил, что в ближайшие четыре года будет построено около 200 школ. «Это рекорд по стране!» — подчеркнул он. Кроме того, добавил губернатор, при строительстве и сдаче объектов пристальное внимание уделяется вопросам безопасности. Также все новые школы оснащены современным оборудованием.