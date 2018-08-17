Власти Подмосковья отчитались о строительстве соцобъектов

35 объектов социальной инфраструктуры введены в эксплуатацию на территории в Московской области с начала года, сообщил министр стройкомплекса региона Руслан Тагиев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 17 августа.

«В общей сложности в 2018 году запланирован ввод в эксплуатацию 187 социальных объектов», — рассказал он.

Министр уточнил, что за семь месяцев ткущего года были выданы разрешения на ввод четырех учебных учреждений, 12 спортивных сооружений, а также 19 объектов здравоохранения. Новые учреждения построены в 21 муниципальном образовании региона.

В пресс-службе профильного ведомства отметили, что масштабное строительство инфраструктурных объектов осуществляется в соответствии с градостроительной политикой региона. Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье ставит рекорды по строительству детских школ.

В конце апреля Руслан Тагиев сообщил, что объемы жилой застройки в регионе уменьшились на 10 процентов, а власти региона сконцентрировались на развитии инфраструктуры.

