В Подмосковье уменьшились объемы жилой застройки

Объемы жилой застройки в Московской области стали меньше на 10 процентов, власти региона сконцентрировались на развитии инфраструктуры. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает «Независимая газета».

«В предыдущие годы в Подмосковье было построено много жилья, но, к сожалению, недостаточно внимания уделялось строительству инфраструктуры, прежде всего дорог и социальных объектов, мест приложения труда», — рассказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Он подчеркнул, что граждане сегодня подходят к выбору жилья более прагматично. «Принимая решение о приобретении квартиры, покупатели сначала выбирают города для жизни — с развитой инфраструктурой и комфортными жилыми районами. В перспективе наша задача — сделать именно такими города Московской области», — добавил он.

По данным статистики Главного управления госстройнадзора Московской области: под надзором ведомства сейчас находится почти тысяча жилых домов, а нежилых объектов – свыше 1200. Государственными программами на 2018–2021 годы предусмотрено строительство более 400 объектов, в том числе около 200 школ, свыше 100 объектов здравоохранения, более 50 дошкольных образовательных учреждений.

В мае 2017 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в рамках президентской программы в регионе будет построено 230 школ. Глава региона также отметил, что система образования в области стабильно входит в пятерку лучших.