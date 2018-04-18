В Подмосковье отремонтируют сотни школ и детсадов

Более 200 школ и детских садов планируется отремонтировать в Подмосковье в течение трех лет, до конца текущего года будет полностью завершен ремонт в детских учреждениях здравоохранения. Об этом в среду, 18 апреля, сообщается на сайте регионального правительства.

«Очень хорошо жителями воспринята программа, которая в этом году получает полномасштабное развитие — это капитальный ремонт детских садов и школ. Такой масштабной программы в Московской области давно не было, за три года будет отремонтировано более 100 школ и 100 детских садов», — сказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Смирнова.

Она также уточнила, что детские учреждения здравоохранения после ремонта оснастят современным медицинским оборудованием.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на строительство и реконструкцию домов культуры и детских школ искусств в этом году планируется направить шесть миллиардов рублей.

В мае 2017 года Воробьев заявил, что в рамках президентской программы в регионе будет построено 230 школ. Глава региона также отметил, что система образования в области стабильно входит в пятерку лучших.