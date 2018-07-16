В Подмосковье появятся сотни новых рабочих мест

Более двух тысяч новых рабочих мест появится в Московской области после завершения строительства и ввода в эксплуатацию ряда крупных объектов производственного назначения. Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 16 июля.

«До конца года планируется ввод в эксплуатацию порядка 13 масштабных коммерческих проектов, сопровождаемых ЦСС, суммарный объем инвестиций в которые составляет свыше 23 миллиардов рублей», — сказал министр стройкомплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Кроме того, по его словам, в ближайшем будущем еще порядка 19 компаний планируют выйти на стройку с крупными проектами. Объем инвестиций может превысить 20 миллиардов рублей, а открытие этих объектов позволит обеспечить работой более тысячи человек.

Вопрос создания мест приложения труда губернатор региона Андрей Воробьев определил как одну из стратегических задач. Этот вопрос он держит на личном контроле. По его инициативе в Подмосковье действуют различные программы по привлечению инвесторов, которые заинтересованы в строительстве объектов деловой недвижимости.

