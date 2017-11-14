В Подмосковье увеличат число высокопроизводительных рабочих мест

Число высокопроизводительных рабочих мест планируют увеличить в Подмосковье в течении ближайших семи лет. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве во вторник, 14 ноября.

«В 2016 году в Московской области было 995 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. В случае выполнения Стратегии роста мы сможем увеличить до 1,5 миллионов число высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году, то есть сделать прирост порядка 600 тысяч. При наличии ограничивающих факторов это может затянуться до 2025 года», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Владимир Головнев.

Он отметил, что для создания высокоэффективных предприятий малого и среднего бизнеса необходимо реализовать ключевые кластерные проекты, развивать зоны технико-внедренческого типа, перейти к умеренно-мягкой денежно-кредитной политике, снизить тарифы на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий. «У бизнеса много идей, много предложений, но их нужно донести», — добавил он.

В конце октября министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин анонсировал строительство мясоперерабатывающего завода в Каширском районе. По его словам, реализация предприятия создаст более 200 новых рабочих мест.

24 октября губернатор Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в Подмосковье откроются около 30 новых предприятий.