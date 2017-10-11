Власти Московской области рассказали о борьбе с безработицей

303 ярмарки вакансий проведены в Московской области с начала года в рамках комплекса мер по снижению уровня безработицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном правительстве в среду, 11 октября.

«В январе-сентябре этого года при содействии службы занятости трудоустроено 50,9 тысячи человек, в том числе 19,5 тысяч безработных», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова.

Всего за три квартала 2017-го в регионе безработными признано 30,6 тысячи человек, что на 26 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, добавила она. В областную службу занятости за содействием в поиске работы обратилось 74 тысячи человек, за информацией о положении на рынке труда — 84,7 тысячи человек, за профессиональной ориентацией — почти 36 тысяч человек.

При этом заявленная работодателями потребность в работниках в январе-сентябре 2017 года составила 109,4 тысячи вакансий, причем 74 процента — по рабочим профессиям, подчеркнула первый вице-премьер.

В середине сентября Ольга Забралова завила, что Московская область сохраняет устойчивую позицию среди наиболее благополучных в сфере занятости субъектов России.

7 июля министр инвестиций и инноваций Мособласти Денис Буцаев сообщил, что на территории Подмосковья до конца года могут начать работу четыре десятка новых промышленных предприятий, что позволит создать дополнительные рабочие места.

