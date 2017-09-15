В Подмосковье снизилось количество безработных

Число жителей Подмосковья, признанных безработными, сократилось более чем на 20 процентов с начала текущего года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 15 сентября.

«В январе-августе 2017 года при содействии областной службы занятости населения было трудоустроено 47,4 тысячи человек, в том числе 17,5 тысяч безработных граждан. Всего с начала года безработными признано 27,6 тысячи человек», — рассказала первый зампредателя правительства Московской области Ольга Забралова.

По ее словам, помощь в трудоустройстве запросили свыше 68 тысяч граждан. Кроме того, люди обращались к специалистам за информацией о положении на рынке труда и профессиональной ориентацией. «Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составил 0,56 процентов к численности экономически активного населения. (…) Московская область сохраняет устойчивую позицию среди наиболее благополучных в сфере занятости субъектов России», — подчеркнула первый зампред.

В начале прошлого месяца сообщалось, за первое полугодие в регионе было организовано 237 ярмарок вакансий.

7 июля министр инвестиций и инноваций Мособласти Денис Буцаев заявил, что на территории Подмосковья до конца года могут начать работу четыре десятка новых промышленных предприятий, что позволит создать дополнительные рабочие места.

