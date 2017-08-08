Воробьев оценил разработки воспитанников детского технопарка в Королеве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с министром культуры России Владимиром Мединским посетили первый в регионе детский технопарк «Кванториум». Об этом сообщает телеканал «360» во вторник, 8 августа.

Юные разработчики показали Воробьеву свои проекты, многие из которых связаны с робототехникой.

Технопарк в Королеве рассчитан на воспитанников в возрасте от пяти до 18 лет. Более трехсот человек работают не в научных лабораториях, а в так называемых «квантах», где создают проекты будущего в области информационных и высоких технологий. Для экспериментов в технопарке есть так называемые хайтек-цеха с высокотехнологичным оборудованием.

В России на данный момент действуют 24 подобных технопарка, уточняет телеканал.

В «Кванториуме» дети и подростки могут познакомиться с современными техническими профессиями, получить опыт работы на передовом технологическом оборудовании, говорится на сайте mos.ru.

Первый подобный технопарк открылся в Подмосковье в декабре прошлого года.