Воробьев оценил разработки воспитанников детского технопарка в Королеве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с министром культуры России Владимиром Мединским посетили первый в регионе детский технопарк «Кванториум». Об этом сообщает телеканал «360» во вторник, 8 августа.
Юные разработчики показали Воробьеву свои проекты, многие из которых связаны с робототехникой.
Технопарк в Королеве рассчитан на воспитанников в возрасте от пяти до 18 лет. Более трехсот человек работают не в научных лабораториях, а в так называемых «квантах», где создают проекты будущего в области информационных и высоких технологий. Для экспериментов в технопарке есть так называемые хайтек-цеха с высокотехнологичным оборудованием.
В России на данный момент действуют 24 подобных технопарка, уточняет телеканал.
В «Кванториуме» дети и подростки могут познакомиться с современными техническими профессиями, получить опыт работы на передовом технологическом оборудовании, говорится на сайте mos.ru.
Первый подобный технопарк открылся в Подмосковье в декабре прошлого года.