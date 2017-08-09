Более 40 тысяч человек нашли работу в Подмосковье с начала года

Свыше 41 тысячи человек смогли трудоустроиться в Подмосковье при содействии службы занятости региона. Показатели за первые шесть месяцев 2017 года привела первый зампредателя правительства Московской области Ольга Забралова, передает «Подмосковье сегодня» в среду, 9 августа.

По словам чиновницы, за первое полугодие было организовано 237 ярмарок вакансий.

«В рамках программы содействия занятости населения и развития рынка труда временно трудоустроено 17,8 тысячи несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, приступили к профобучению и дополнительному профобразованию 3,7 тысячи жителей области, помощь психологов получили 3,4 тысячи безработных», — добавила Забралова.

На конец июля в областном банке вакансий размещено 50,2 тысячи предложений о трудоустройстве, из них 70 процентов — по рабочим профессиям.

8 августа губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с министром культуры РФ Владимиром Мединским посетили детский технопарк «Кванториум» (Королев), где подрастающее поколение имеет возможность познакомиться с современными техническими профессиями, а также получить опыт работы на передовом технологическом оборудовании. Юные разработчики, в частности, презентовали Воробьеву свои проекты, многие из которых связаны с робототехникой.