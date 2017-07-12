Более 30 тысяч человек нашли работу в Подмосковье благодаря службе занятости

Более 30 тысячи человек нашли работу в Московской области с помощью областной службы занятости за первое полугодие текущего года, сообщается на сайте регионального правительства в среду, 12 июля.

«За шесть месяцев 2017 года при содействии службы занятости Подмосковья было трудоустроено 33,3 тысячи человек», — уточнила первый зампредседателя правительства области Ольга Забралова. Всего, по ее словам, за это время в регионе было организовано 218 ярмарок вакансий.

Отмечается, что специалисты помогли с временным трудоустройством 12 тысячам подростков. Кроме того, психологи проконсультировали порядка трех тысяч безработных.

«Уровень регистрируемой безработицы в Подмосковье составил 0,59 процентов к численности экономически активного населения», — рассказала в свою очередь министр социального развития Мособласти Ирина Фаевская.

7 июля министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев заявил, что на территории Подмосковья до конца года могут начать работу четыре десятка новых промышленных предприятий, что позволит создать дополнительные рабочие места.