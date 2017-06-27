Десять коворкинг-центров создадут в Подмосковье

В Подмосковье завершился конкурсный отбор среди малых и средних предприятий по созданию коворкинг-центров. Победителем стала компания «Реворк», сообщает телеканал «360», во вторник, 27 июня.

Новые коворкинг-центры появятся в Балашихе, Видном, Клину, Коломне, Наро-Фоминске, Ногинске, Серпухове, Ступине, Щелкове и Электростали. На обустройство каждого из них будет выделено 7,5 миллиона рублей.

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Площадки со всей необходимой офисной инфраструктурой, юридическим и бухгалтерским сопровождением, обучающими программами популярны среди предпринимателей, так как позволяют снизить затраты на содержание полноценного офиса, отметил министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Сейчас в Подмосковье уже функционируют 15 коворкинг-центров общей площадью более 4,5 тысячи квадратных метров. В частности, они есть в Долгопрудном, Королеве, Одинцове, Химках и Домодедове. Все центры оформлены в одном стиле, к их обустройству предъявляются единые требования, уточняет телеканал.

Коворкинг (co-working или coworking, в переводе с английского — «совместно работающие») — это оборудованное всем необходимым для работы пространство, сдаваемое в аренду любому желающему на необходимый срок.