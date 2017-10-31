В Подмосковье построят уникальный мясоперерабатывающий завод

Мясоперерабатывающий завод построят в Каширском районе Московской области, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 31 октября, сообщили в профильном ведомстве.

«Завод является крупнейшим инвестиционным проектом пищевой индустрии в Подмосковье. Он вступит в строй в третьем квартале 2018 года. Инвестиции в проект составят более шести миллиардов рублей», — рассказал Разин.

Министр особо отметил, что предприятия подобного уровня нет не только в России, но и в Европе. «Это будет самый большой в Европе завод по производству сырокопченых колбас. Его мощность составит 80 тонн готовой продукции в сутки. А реализация предприятия создаст более 200 новых рабочих мест», — подчеркнул он.

По словам Разина, предприятие планирует в течение пяти лет перечислить в региональную казну более трех миллиардов рублей.

24 октября губернатор Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в Подмосковье откроются около 30 новых предприятий. В частности, на территории региона строят производства такие крупные компании, как NC Milk, Mercedes. В тот же день министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев заявил, что на территории Дмитровского района Московской области создадут кластер компаний по производству сыра и переработке сырной продукции.

В июле сообщалось, что Мособласть по большинству показателей инвестиционной привлекательности входит в тройку лидеров в России.

