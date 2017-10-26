В Подмосковье стартовал прием заявок на получение грантов для сыроварен

Прием заявок на получение грантов для сырных производств стартовал в Подмосковье, общая сумма грантов составляет 60 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в четверг, 26 октября.

«Мы в этом году приняли решение выделить гранты на создание сыроварен. (...) Планируем гранты выдать в этом году. Сейчас проводится работа по приему документов», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, размер одного гранта не превысит 30 миллионов рублей, максимальное количество получателей — 10. «Расширение производства сыра является одним из приоритетов Минсельхоза», — добавил министр.

24 октября министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев сообщил, что на территории Дмитровского района планируется создать кластер компаний по производству сыра и переработке сырной продукции.

1 июня сообщалось, что на территории агрокомплекса «Яхромский» построят два завода по производству сыров. Соответствующие соглашения губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал с торговым домом «Николаев и сыновья», а также итальянской компанией «Сфоджатек» (Sfoggiatech) на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В настоящее время сыр в Московской области производят 40 предприятий.