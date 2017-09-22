Воробьев открыл новый завод в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в открытии нового завода в особой экономической зоне «Ступино Квадрат». Об этом сообщает РИАМО в пятницу, 22 сентября.

На заводе «Солнце Мехико» мексиканской компании Gruma будут производить тортильи, кукурузную муку и чипсы. «Мы сегодня присутствуем на открытии большого предприятия, которое с каждым кварталом будет наращивать свое производство», — сказал Воробьев.

На торжественной церемонии также присутствовали министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, вице-губернатор Наталья Виртуозова, представитель компании Gruma Хуан Антонио Гонсалес Морено и посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено.

Завод «Солнце Мехико» располагается на территории площадью 68 гектаров. Его первая очередь занимает 11,9 тысячи квадратных метров. Он стал второй производственной площадкой компании Gruma в России. Первый их проект был запущен в 2011 году в Москве на арендованных площадях.

15 сентября сообщалось, что власти Подмосковья сделали финским компаниям Valio и Huhtamaki предложения по развитию на территории региона в 2018 году.

О планах мексиканских предпринимателей проинвестировать строительство на территории Московской области завода по производству фирменных мексиканских лепешек и чипсов стало известно в 2014 году. Тогда отмечалось, что новое производство будет рассчитано на выпуск 15 тысяч тонн продукции в год.