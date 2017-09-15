Две финские компании задумались о расширении производства в Подмосковье

Власти Подмосковья сделали финским компаниям Valio и Huhtamaki предложения по развитию на территории региона в 2018 году, заявил заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев. Его слова приводит РИАМО в пятницу, 15 сентября.

«Мы говорим о том, чтобы компании, которые уже работают на территории Подмосковья, получили новый импульс развития, для этого мы приезжаем в штаб-квартиры, основные центры принятия решений, где разговариваем с людьми, принимающими эти решения», — рассказал министр.

Буцаев также поделился впечатлениями от посещения нового завода, построенного Valio для стран скандинавского направления: «Действительно, впечатляет и объем самого завода, и совершенный объем инвестиций». По его словам, предложение российской стороны о возможностях «продолжения более серьезных инвестиций в наши территории» заинтересовало представителей компании. Руководству Huhtamaki были представлены специальные условия для строительства нового предприятия, добавил он.

Презентация инвестпотенциала Московской области для иностранных деловых кругов проходит 14 и 15 сентября в Хельсинки. Накануне, в первый день мероприятия, Буцаев заявил, что Подмосковье занимает третье место после Москвы и Тюменской области по объему валового регионального продукта, первое — по показателям промышленного развития и второе — по показателям оборота розничной торговли.

13 сентября губернатор Мособласти Андрей Воробьев на встрече с руководством американской торговой палаты в России и представителями бизнес-сообщества заявил, что рассчитывает на дальнейшее развитие компаний с американским капиталом на территории Подмосковья.

