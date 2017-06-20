На заводе Mercedes-Benz в Подмосковье создадут тысячу рабочих мест

Более тысячи рабочих мест создадут на заводе Mercedes-Benz, который планируется построить в индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Его слова приводит РИАМО во вторник, 20 июня.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с Мантуровым приняли участие в закладке камня на месте будущего предприятия по производству легковых автомобилей.

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В конце мая Андрей Воробьев сообщил, что на заводе, который построят в Солнечногорском районе Мособласти, будут выпускаться четыре модели автомобилей.

В феврале Daimler подписал с Минпромторгом специальный инвестконтракт по строительству завода в Подмосковье. Согласно документу, планируется создать производство полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента.

На заводе, который станет первым в России предприятием Mercedes-Benz, будут выпускаться свыше 20 тысяч автомобилей ежегодно. Технический запуск завода ожидается в конце следующего года. Начало его работы запланировано на 2019 год.