Завод Mercedes-Benz в Подмосковье наладит выпуск четырех моделей

На заводе Mercedes-Benz, который построят в Солнечногорском районе Московской области, будут выпускаться четыре модели автомобилей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев, передает агентство «Прайм».

«На питерском форуме мы еще раз будем обсуждать строительство этого завода, чем мы можем помогать крупнейшему ведущему концерну», — отметил губернатор.

По его словам, первая машина должна сойти с конвейера в 2019 году. Воробьев также заявил, что закладка первого камня в основание завода состоится 20 июня текущего года.

В феврале Daimler подписал с Минпромторгом специальный инвестконтракт по строительству завода в Московской области. Согласно документу, предполагается создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента, включая локализацию ряда технологических операций. Срок действия этого инвестконтракта составляет девять лет.

На заводе, который станет первым в России предприятием Mercedes-Benz, будут выпускаться более 20 тысяч автомобилей ежегодно, работать более тысячи человек.

Концерн Daimler является одним из крупнейших в мире автопроизводителей. В его состав входят подразделения Mercedes-Benz Cars Group (производство легковых автомобилей, в том числе Maybach и Smart), Daimler Trucks Group (производство грузовиков и автобусов Mercedes и Mitsubishi) и другие.

