Власти Подмосковья назвали сроки начала строительства завода Mercedes

Строительство завода автоконцерна Daimler, где будут собирать автомобили Mercedes, в Солнечногорском районе Московской области начнется в июне 2017 года. Об этом сообщил Rambler News Service заместитель председателя регионального правительства Денис Буцаев.

Он уточнил, что в настоящее время инвестор занимается проектированием площадки.

В феврале Daimler подписал с Минпромторгом специальный инвестконтракт по строительству завода в Московской области. Документ предполагает создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента, включая локализацию ряда технологических операций. Срок действия специального инвестконтракта составляет девять лет. Запуск производства запланирован на 2019 год. На заводе будут выпускаться более 20 тысяч автомобилей ежегодно, работать более тысячи человек.

В начале текущего года глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что строительство предприятия начнется в 2018 году.

Изначально для строительства завода рассматривались несколько городов, включая Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тольятти, Москву и Калининград. Однако в итоге представители компании Daimler AG остановили выбор на Подмосковье.

Daimler производит автомобили под брендами Maybach, Mercedes-Benz, Mercedes-AMG и Smart. По итогам 2015 года концерн продал рекордное число автомобилей — 2,9 миллиона штук.