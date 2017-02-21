Минпромторг подписал контракт по строительству завода Mercedes в Подмосковье

Министерство промышленности и торговли подписало инвестконтракт с Mercedes по строительству завода в Подмосковье. В пресс-релизе ведомства, присланном в «Ленту.ру» во вторник, 21 февраля, подчеркивается, что немецкий автоконцерн вложит в этот проект порядка 15 миллиардов рублей.

Инвестконтракт заключен между Российской Федерацией, «Мерседес-Бенц РУС», правительством Московской области и муниципальным образованием сельское поселение Пешковское Солнечногорского района. Завод будет построен на территории индустриального парка Есипово.

Документ предполагает создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента, включая локализацию ряда технологических операций. Срок действия специального инвестконтракта — девять лет. Запуск производства запланирован на 2019 год. На заводе будут выпускаться более 20 тысяч автомобилей в год. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что строительство предприятия начнется в 2018 году.

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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на поддержку автопрома в 2017 году выделено 62 миллиарда рублей. «Нам Детройт не нужен, нам нужны наши современные автомобильные заводы, которые производят хорошую продукцию теперь», — подчеркнул он.

Daimler производит автомобили под брендами Maybach, Mercedes-Benz, Mercedes-AMG и Smart. По итогам 2015 года концерн продал рекордное число автомобилей — 2,9 миллиона штук. Это положительно отразилось на выручке и прибыли компании, которые достигли соответственно 149,5 миллиарда евро и 8,9 миллиарда евро.

