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08:24, 17 июля 2026Бывший СССР

Российские войска вытеснили ВСУ за Стенки

Марочко: ВС России вытесняют отряды ВСУ из Стенок близ Константиновки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации вытесняют отряды украинских войск из населенного пункта Стенки близ Константиновки. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Наши военнослужащие постепенно (...) вытесняют из Стенок разрозненные отряды противника», — рассказал Марочко.

По его словам, зону контроля российские войска расширяют и в районе Веролюбовки.

Ранее военный аналитик Евгений Норин рассказал, что битва за Славянско-Краматорскую агломерацию — главную крепость Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе — уже началась.

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