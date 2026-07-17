Российские войска вытеснили ВСУ за Стенки

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации вытесняют отряды украинских войск из населенного пункта Стенки близ Константиновки. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Наши военнослужащие постепенно (...) вытесняют из Стенок разрозненные отряды противника», — рассказал Марочко.
По его словам, зону контроля российские войска расширяют и в районе Веролюбовки.
Ранее военный аналитик Евгений Норин рассказал, что битва за Славянско-Краматорскую агломерацию — главную крепость Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе — уже началась.