Группировка обманула российских пенсионеров на десятки миллионов

В Новосибирской области пройдет суд над 7 мошенниками за обман пенсионеров на 18,5 млн

В Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении семи местных жителей, которые были участниками группировки по обману пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД по региону.

Четверо мошенников — несовершеннолетние. Уголовное дело направлено в суд. Один из организаторов скрылся и объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия, с ноября 2025 по февраль 2026 года злоумышленники обманули восемь пожилых жителей региона, похитив более 18,5 миллиона рублей. Схема была классической: пенсионерам звонили «сотрудники» силовых структур, банков или медицинских организаций, убеждали, что их сбережения под угрозой, и требовали передать деньги курьерам или перевести на «безопасный» счет.

Организаторами группы выступили двое жителей Новосибирска. Они привлекли пятерых сообщников и распределили между ними роли: курьеры, наблюдатели, координаторы. Себе исполнители оставляли небольшой процент, остальное переводили организаторам.

Ранее сообщалось, что в мессенджерах становится популярной новая мошенническая схема. Злоумышленники создают фальшивые домовые чаты под видом «Дом РФ» или «ЖКХ-службы», собирают личные данные, а затем угрожают и вымогают деньги.

