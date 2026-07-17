Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:07, 17 июля 2026Силовые структуры

Группировка обманула российских пенсионеров на десятки миллионов

В Новосибирской области пройдет суд над 7 мошенниками за обман пенсионеров на 18,5 млн
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении семи местных жителей, которые были участниками группировки по обману пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД по региону.

Четверо мошенников — несовершеннолетние. Уголовное дело направлено в суд. Один из организаторов скрылся и объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия, с ноября 2025 по февраль 2026 года злоумышленники обманули восемь пожилых жителей региона, похитив более 18,5 миллиона рублей. Схема была классической: пенсионерам звонили «сотрудники» силовых структур, банков или медицинских организаций, убеждали, что их сбережения под угрозой, и требовали передать деньги курьерам или перевести на «безопасный» счет.

Организаторами группы выступили двое жителей Новосибирска. Они привлекли пятерых сообщников и распределили между ними роли: курьеры, наблюдатели, координаторы. Себе исполнители оставляли небольшой процент, остальное переводили организаторам.

Ранее сообщалось, что в мессенджерах становится популярной новая мошенническая схема. Злоумышленники создают фальшивые домовые чаты под видом «Дом РФ» или «ЖКХ-службы», собирают личные данные, а затем угрожают и вымогают деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российские войска атаковали Одессу
    На автомойке в Дагестане заметили необычных посетителей
    В российских школах решили ввести начальную военную подготовку с нового учебного года
    Участница реалити-шоу заснула в неожиданном месте и довела зрителей до истерики
    В России началась распродажа заправок
    Бузова призналась в любви к Лионелю Месси «с самого детства»
    Желающий получить политическое убежище в другой стране россиянин приговорен
    Поймана уникальная рыба-мутант
    Возлюбленный блогерши Лерчек показал ее внешность без парика
    Сербия присоединилась к лунной программе США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok