Глава Подмосковья дал старт строительству новой сыроварни

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заложил первый камень в строительство новой сыроварни в Истре. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в Instagram.

«У нас в Подмосковье действуют специальные мероприятия по поддержке сыроваров. Все, кто строит маленькие сыроварни, могут получить гранты. Плюс мы даем безвозмездно в аренду землю», — напомнил губернатор.

В мероприятии также принял участие основатель «Русского пармезана» Олег Сирота.

Истринскую сыроварню планируется ввести в эксплуатацию в декабре. Она будет перерабатывать до 30 тонн молока в сутки.

В 2018 году подмосковное правительство предусмотрело выделение 100 миллионов рублей на поддержку производителей сыра. Это более чем в полтора раза больше, чем в 2017-м.

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