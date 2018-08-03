Воробьев заявил о важности работы с молодежью

Подмосковью необходимо активно заниматься с молодежью, чтобы конкурировать с Москвой в плане привлечения кадров, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в пятницу, 3 августа.

«Наше Главное управление социальных коммуникаций занимается различными молодежными проектами. У нас вообще много ярких молодых ребят на разных уровнях власти», — сказал Воробьев.

Он отметил, что грантовые программы, которые реализуются в регионе, «позволяют молодежи реально расти». Кроме того, по его словам, в области постоянно проводятся различные тематические семинары, форумы, мастер-классы для молодежи.

«Мы уже шестой раз проводим форум «Я — гражданин Подмосковья!», и каждый год ребята придумывают там что-то новое», — напомнил Воробьев.

Ранее Воробьев отмечал, что молодые жители региона являются активными участниками региональных программ и общественно значимых акций.