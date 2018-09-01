Губернатор Подмосковья открыл четырехэтажную школу в Химках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии открытия нового четырехэтажного здания школы №31 в Химках. Об этом сообщается в Instagram пресс-службы главы региона.

Воробьев в первую очередь поздравил детей с началом учебного года, в том числе 900 тысяч первоклассников, и поблагодарил учителей. «У нас 10 школ открывается 1 сентября, до конца года еще 8 будет открыто. Это президентская программа по ликвидация второй смены. Мы стараемся не отставать, сдаем школы», — цитирует пресс-служба его слова.

Для школьников провели «Урок экологии», где им рассказали о системе раздельного сбора мусора. Такие занятия станут обязательными в Подмосковье.

На празднике также выступили воспитанницы Центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой. «Губернатор делает прорыв в образовании, в спорте, в культуре. В Химках созданы все условия для отдыха, тренировок. Здесь есть фехтование, волейбол, борьба, бокс, художественная гимнастика, английская школа, детские сады. Все, о чем говорит президент России Владимир Путин, воплощено в этом городе», — отметила заслуженный тренер России.

Новое здание школы №31 в Химках оснащено учебно-методическими кабинетами, медиатекой, библиотекой, компьютерными классами. Здесь разместились залы для спортивных игр, гимнастики, хореографии, актовый зал. На территории школы оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием. Также выделена зона для экспериментальной деятельности учащихся в рамках естественного научного образования и обеспечена доступная среда для учеников с ограниченными возможностями.

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