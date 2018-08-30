В Подмосковье сохранят льготы для старшего поколения

Перед властями Московской области стоит задача поддержать тех, кому нужна помощь, чтобы повышение пенсионного возраста не стало для людей слишком чувствительной темой, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 30 августа.

Воробьев подчеркнул, что в соответствии с предложениями президента России относительно пенсионной реформы действующие региональные льготы для старшего поколения сохранят в Подмосковье.

«Областные меры поддержки будут привязаны не к статусу "пенсионер", а к возрастной планке. Для мужчин — это 60 лет, для женщин — 55», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что льготы будут связаны с компенсацией стоимости услуг ЖКХ, налогообложением, проездом в транспорте и другими категориями.

«Такие льготы — очень важная многих вещь. В соответствии с решением президента мы готовим и на ближайшем заседании Мособлдумы внесем пакет поправок в региональное законодательство», — добавил глава региона.

Накануне президент Владимир Путин обратился к нации с видеобращением, в котором объявил о смягчении положений правительственной реформы об увеличении возраста выхода на пенсию. Он заверил, что все изменения направлены лишь на сохранение стабильности соответствующей системы. Глава государства отметил, что экономическая и демографическая ситуации в стране существенно изменились за последние годы.

