В Подмосковье начала действовать новая льгота

В Московской области начала действовать новая льгота, обеспечивающая бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте пенсионерам и другим льготникам. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 1 августа.

Льготный проезд обеспечивает социальная карта, которую необходимо перекодировать в кассах на вокзалах. Процесс перекодировки занимает от пяти до десяти секунд, уточняется в сообщении.

Если у льготника нет социальной карты, то ее необходимо получить в МФЦ. На время изготовления

выдается справка о праве проезда на пригородном железнодорожном транспорте Московской области.

О новой льготе стало известно 3 июля: соответствующую договоренность заключили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Глава региона отметил, что власти должны откликаться на просьбы жителей. По его словам, ему неоднократно докладывали о том, что подмосковные пенсионеры жалуются на высокую плату за проезд.

Ежегодно на реализацию программы из региональной казны будет выделяться более четырех миллиардов рублей. Воспользоваться бесплатным проездом смогут 1,17 миллиона человек.

С сентября для подмосковных жителей старше 60 лет будет действовать еще одна льгота —бесплатный проезд на столичном транспорте. Об этом распорядился Андрей Воробьев.