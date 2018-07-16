Губернатор Подмосковья поручил донести до жителей информацию о льготах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Коломенского городского округа Денису Лебедеву донести до жителей информацию о новых транспортных льготах. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Наша задача — очень доходчиво объяснить людям, что нужно оформить, чтоб пользоваться этими льготами и по проезду на железнодорожном транспорте, и по проезду на метро, и общественном транспорте в Москве. Я прошу вас вместе с социальными службами в Москве», — сказал Воробьев в ходе встречи с Лебедевым.

В свою очередь Лебедев заверил, что работа по информированию граждан уже началась.

3 июля стало известно, что власти Москвы и области договорились всех пенсионеров бесплатным проездом в поездах пригородного сообщения. Новая льгота будет действовать с 1 августа. Ежегодно на эти цели из региональной казны будет выделяться более четырех миллиардов рублей. Андрей Воробьев, комментируя инициативу, отмечал важность социальной поддержки населения. В свою очередь, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отмечал, что это стало возможно в связи с улучшением экономических показателей Подмосковья. Воспользоваться льготой смогут не только пенсионеры, но и другие льготные категории.

Спустя два дня подмосковный губернатор распорядился ввести в регионе еще одну льготу — бесплатный проезд на столичном транспорте для пожилых жителей.

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