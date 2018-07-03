Воробьев пообещал пенсионерам бесплатный проезд на электричках

Власти Москвы и Московской области с августа обеспечат бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения для всех пенсионеров, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 3 июля.

«Поездки из Подмосковья в Москву и, наоборот, из столицы в область, на дачу, к родственникам и друзьям, к местам лечения и отдыха — важны для всех жителей. Просьбы обеспечить такую возможность часто звучали на встречах», — сказал Воробьев.

По его словам, в общей сложности право бесплатного проезда получат 1,2 миллиона жителей региона. «С соответствующим проектом закона мы обратимся в Московскую областную думу», — добавил губернатор.

Кроме пенсионеров, ездить на электричках бесплатно смогут почетные доноры, дети до 18 лет из многодетных семей и один из их родителей, а также опекуны, приемные родители, родители детей с ограниченными возможностями здоровья.

В октябре прошлого года Мособлдума сразу утвердила величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2018 год в размере 9527 рублей.