Власти Подмосковья рассказали о дополнительных выплатах пенсионерам

Около 63 тысяч пенсионеров, проживающих в Московской области, получают ежемесячную выплату в размере 700 рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 24 июля.

«За 2016 год подмосковным пенсионерам выплатили ежемесячную компенсацию в размере 700 рублей на общую сумму 571 миллион рублей. Для ее оформления пенсионер обращается со справкой о доходах в орган соцзащиты по месту жительства», — рассказала зампред правительства региона Ольга Забралова.

Надбавки к пенсии получают люди старше 70 лет с определенным уровнем достатка, уточняется в сообщении.

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По словам министра социального развития региона Ирины Фаевской, всего соцподдержку за счет средств федерального и областного бюджетов получают более 2,4 миллиона местных жителей.

30 июня первый зампред правления Пенсионного фонда России (ПФР) Александр Куртин заявил, что размер страховой пенсии по старости к 2020 году увеличится на 13 процентов и достигнет 14,9 тысячи рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии в следующем году, по его словам, составит 8854 рубля, а в 2019-м — 9476 рублей.

В начале прошлого месяца председатель Счетной палаты Татьяна Голикова отметила, что реальный размер назначенных пенсий в России снижается, несмотря на январскую единовременную выплату в пять тысяч рублей.

