Проедая благосостояние

Очередное предложение о повышении пенсий в России поступило на сей раз от Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). В организации полагают, что вполне реально увеличить выплаты на 10 тысяч рублей в год (более 800 рублей в месяц), привлекая в Пенсионный фонд России средства из Фонда национального благосостояния, а также деньги, вырученные по итогам приватизации. Между тем эксперты уверены, что пенсионная система нуждается в коренных реформах, а все подобные инициативы позволят разве что чуть-чуть прикрыть бюджетную дыру.

Копим сами

В конце июня Пенсионный фонд России (ПФР) анонсировал повышение пенсий на 13 процентов к 2020 году — примерно до 15 тысяч рублей. Стоит сразу отметить, что это немного — даже с учетом того, что инфляция в последние годы начинает замедляться. Если целевой норматив ЦБ по росту цен на четыре процента в год будет выполнен, то суммарная инфляция к 2020-му все равно составит более 12 процентов, значит, рост пенсий будет мизерный, фактически — просто индексация.

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Однако даже на индексацию нужно найти деньги. Фактический дефицит ПФР (то есть разница между его прямыми доходами и расходами) постоянно растет. В прошлом году он достиг 1,6 триллиона рублей. С учетом роста продолжительности жизни и низкой рождаемости с каждым годом на одного работающего будет приходиться все больше пенсионеров. Бурного экономического роста, который позволил бы увеличить налогооблагаемую базу, тоже не наблюдается. Вот и приходится изыскивать новые способы покрывать дефицит.

Напомним: в 2013 году государство заморозило пенсионные накопления россиян. Несмотря на все усилия негосударственных фондов (НПФ) и некоторых представителей правительства временная заморозка, как это часто случается, превратилась в постоянную. В 2016 году изъятые у населения деньги принесли бюджету 344 миллиарда рублей, в 2017-м — еще 412 миллиардов, в 2018-м — 471 миллиард. И есть все основания полагать, что скоро обязательная накопительная система будет ликвидирована совсем. Вместо нее предлагают схему добровольной — так называемый индивидуальный пенсионный капитал, но он появится в придачу к уже существующей распределительной. Значит, россиянам придется отдавать больше денег в счет будущих выплат.

Предложение АНПФ может снизить дефицит бюджета ПФР, который и так покрывается за счет казны Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Восемь лет прибавок

Теперь новый вариант частичного решения проблемы нашли в АНПФ. Исполнительный директор ассоциации Алексей Денисов считает, что пенсия должна частично выплачиваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, можно задействовать средства, которые появятся при проведении приватизации. Все это позволит добавить каждому пенсионеру 10 тысяч рублей в год, или около 800 рублей в месяц.

Если исходить из того, что расходы на выплату всех пенсий в России составляют около 8 триллионов рублей, то стоимость надбавки в масштабах всей страны окажется чуть менее 500 миллиардов рублей в год. Такие деньги в ФНБ (который, к слову, объединяется с Резервным фондом) есть, но при таких тратах он будет израсходован за восемь лет.

Что касается доходов от приватизации, то из-за санкций и других обстоятельств ее проведение застопорилось. В ближайшее время крупных сделок не намечается, то есть сотни миллиардов рублей в год на финансирование пенсий можно будет обнаружить разве что в отдаленном светлом будущем. Итого получается, что ФНБ будет опустошен, а россияне получат скромную надбавку к пенсии в размере 800 рублей. С другой стороны, для российских пенсионеров и эти деньги были бы нелишними.

В ПФР идею АНПФ, впрочем, восприняли в штыки. По словам главы Пенсионного фонда Антона Дроздова, доходы от приватизации и от управления собственностью нестабильны, а обязательства ПФР имеют постоянный характер. По его словам, эти средства и так поступают в бюджет, откуда государство направляет их в ПФР.

Косметический ремонт не поможет

В Госдуме увидели в проекте хитрый ход со стороны НПФ: за счет увеличения пенсий выторговать возможность вновь получать накопления граждан. «Негосударственные пенсионные фонды понимают, что с 2022 года начнутся основные выплаты накопительной пенсии, и это станет для них определенной финансовой нагрузкой. Поэтому сейчас делается все для того, чтобы как можно больше денежных средств фонды могли получить в свое управление», — заявил в беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Предложения АНПФ могут быть связаны с тем, что взносы на накопительную пенсию не поступают вот уже несколько лет, весь тариф страхового взноса идет в распределительную часть, — то есть у НПФ нет притока дополнительных средств. Идея направлять напрямую в ПФР деньги от управления или приватизации госимущества, а также средства Фонда национального благосостояния вызывает непонимание и множество вопросов», — добавил он.

Если выплачивать пенсионерам дополнительные 800 рублей в месяц, ФНБ иссякнет примерно через восемь лет Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По словам Нилова, направление дополнительных денег приведет лишь к снижению дефицита ПФР, который и так компенсируется за счет трансферта из федерального бюджета. «Каким образом предлагаемый приток средств будет влиять на размеры пенсии — непонятно. Размер пенсии конкретного гражданина определяется действующим федеральным законом, в котором прописаны все формулы. Совокупный размер пенсии зависит от страхового стажа и количества страховых баллов», — заключил народный избранник.

Интересно, что и не во всех НПФ идею повышения пенсии за государственный счет одобряют. Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов к замыслу относится индифферентно и считает, что «не дело НПФ предлагать государству какие-то игрища»: «Может быть, весь бюджет еще сразу в Пенсионный фонд направлять? Все эти идеи, которые раньше предлагали Кудрин (бывший министр финансов России Алексей Кудрин — прим. «Ленты.ру»), Дмитриева (бывший министр труда Оксана Дмитриева — прим. «Ленты.ру») и другие либералы, — это просто пиар. Они никогда не будут реализованы».

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Директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева уверена, что менять надо всю пенсионную систему, так как предложения по ее оптимизации становятся все сложнее и запутаннее. «Надо сесть и подумать, что мы хотим. Все косметические меры не кажутся мне устойчивыми в долгосрочной перспективе. И поднять пенсию до 40 процентов от средней зарплаты, как в развитых странах, никак не получается», — сетует она.

По словам Цепляевой, нужно оставить попытки соединить в одну связку накопительную и распределительную системы. «Трудно иметь и то, и другое. Все страны, которые внедрили успешную накопительную систему, не имели мощных обязательств по дистрибутивной», — рассказала она «Ленте.ру». По ее мнению, рост пенсий необходим хотя бы ради поддержания экономического роста: практика показывает, что хорошее обеспечение пенсионеров крайне благоприятно влияет на экономику в целом, так как старшее поколение активно тратит средства, а не сберегает их.