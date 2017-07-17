Глава ПФР отверг предложение направлять в фонд доходы от госсобственности

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов не поддерживает предложение Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) направлять в ПФР доходы от управления государственной собственностью и от ее приватизации. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает РИА Новости.

По его словам, эти средства и так поступают в бюджет, откуда государство направляет их в ПФР на обеспечение льготных выплат. Доходы от приватизации и управления собственностью не имеют постоянного объема, а обязательства Пенсионном фонде имеют постоянный характер, что не позволяет рассматривать их в качестве источника для финансирования, подчеркнул Дроздов.

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«Поэтому пусть эти доходы идут в бюджет, ну а бюджет уже на уровне межбюджетных отношений с Пенсионным фондом будет взаимодействовать, как это и положено», — добавил он.

Ранее 17 июля «Известия» сообщали о плане АНПФ, согласно которому в ПФР должны направляться средства Фонда национального благосостояния, а также доходы от управления госсобственностью и от ее приватизации. По мнению исполнительного директора Ассоциации Алексея Денисова, эта мера позволит увеличить пенсии россиян на 10 тысяч рублей в год.