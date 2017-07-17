В НПФ нашли способ увеличить пенсии на 10 тысяч рублей в год

В Пенсионный фонд России (ПФР) должны направляться средства Фонда национального благосостояния, а также доходы от управления госсобственностью и от ее приватизации. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Алексей Денисов, пишут «Известия».

Эти меры позволят дополнительно пополнять пенсионные счета на 10 тысяч рублей в год, считают в АНПФ. По словам Денисова, важно, чтобы указанные средства способствовали улучшению благосостояния россиян, а не расходовались в рамках бюджета.

«Также доходы от госимущества могут быть направлены на счета работающих граждан, которые будут инвестироваться в национальную экономику. Что, в свою очередь, будет способствовать достижению темпов роста на уровне мировых», — отметил он.

Свой план по совершенствованию пенсионной системы Ассоциация направила в Минфин, Минэкономразвития, ЦБ и ПФР.

30 июня министр финансов Антон Силуанов сообщил об объединении Резервного фонда (сейчас в нем почти 933 миллиарда рублей) и ФНБ (4,2 триллиона рублей). В тот же день первый зампред правления ПФР Александр Куртин заявил, что размер страховой пенсии по старости к 2020 году увеличится на 13 процентов и достигнет 14,9 тысячи рублей.

По данным Минфина, объем ФНБ на 1 июля составляет 4,386 триллиона рублей (74,22 миллиарда долларов).

В апреле средний размер пенсии в России составлял 12 929 рублей.