Россия и Израиль договорились о взаимном признании трудового стажа для пенсий

Россия и Израиль договорились о взаимном признании трудового стажа в обеих странах при назначении пенсий и пособий. Решение вступит в силу 1 октября 2017 года. Об этом во вторник, 11 июля, сообщил Минтруд.

Подписи под соглашением поставили глава Минтруда Максим Топилин и министр социального обеспечения и услуг Израиля Хаин Кац.

«Для определения права на пенсию каждая сторона при необходимости будет суммировать свой стаж со стажем другой стороны. Например, если российского стажа не будет хватать (на 2017 год требуется восемь лет), то Россия будет учитывать стаж в Израиле», — отмечается в сообщении.

При этом каждая сторона будет исчислять размер пенсии, соответствующий трудовому стажу, приобретенному на территории ее государства.

Воспользоваться соглашением смогут граждане, которые желают подать соответствующее заявление о признании стажа работы и заработка в органы, назначающие выплаты по пенсиям и пособиям. «Этим летом в Израиле в русскоязычных центрах сотрудники Пенсионного фонда России проведут консультации по вопросам назначения российских пенсий», — сказал Топилин.

Договор о сотрудничестве в области социального обеспечения был подписан в июне 2016 года и прошел ратификацию в парламентах обеих стран.

В июне 2016 года вице-премьер Ольга Голодец заявила, что репатрианты Израиля из СССР и России будут получать пенсионные выплаты напрямую из российского бюджета, а не из Пенсионного фонда. Министр труда, в свою очередь, заявил, что у России хватит денег на выплаты и российским, и израильским пенсионерам.