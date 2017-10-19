В Подмосковье утвердили прожиточный минимум пенсионера

Мособлдума сразу в трех чтениях утвердила величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2018 год в размере 9527 рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в четверг, 19 октября.

«Данная величина определена на основании потребительской корзины Московской области и с учетом данных федерального органа исполнительной власти. Это превышает величину прожиточного минимума пенсионеров в целом по России, которая составляет 8703 рубля», — сказала исполняющая обязанности министра экономики и финансов региона Елена Мухтиярова.

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Она отметила, что потребность денежных средств на региональные социальные доплаты составит порядка 4,6 миллиарда рублей. Социальные доплаты к пенсии должны получить почти 159 тысяч человек, а средняя доплата составит 2,4 тысячи рублей.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

24 июля зампред правительства региона Ольга Забралова заявила, что около 63 тысяч подмосковных пенсионеров получают ежемесячную выплату в размере 700 рублей. По ее словам, всего соцподдержку за счет средств федерального и областного бюджетов получают более 2,4 миллиона местных жителей.

30 июня первый зампред правления Пенсионного фонда России (ПФР) Александр Куртин заявил, что размер страховой пенсии по старости к 2020 году увеличится на 13 процентов и достигнет 14,9 тысячи рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии в следующем году, по его словам, составит 8854 рубля, а в 2019-м — 9476 рублей.