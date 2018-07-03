Раскрыты детали программы бесплатного проезда для пенсионеров

Ежегодно из бюджета Московской области будет выделяться более четырех миллиардов рублей на предоставление пенсионерам возможности бесплатного пользоваться пригородным железнодорожным транспортом. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 3 июля.

«Все необходимые законодательные изменения будут внесены в течение июля месяца, чтобы уже с 1 августа этого года 1,2 миллиона жителей Московской области смогли бесплатно ездить на пригородном железнодорожном транспорте из области в столицу и обратно», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, данная льготная инициатива стала возможна благодаря росту экономического благосостояния региона.

«За несколько лет бюджет региона показал уверенный рост, в том числе и от постоянно увеличивающихся потоков налоговых поступлений за счет появления новых крупных налогоплательщиков в лице передовых инвестиционных и производственных компаний», — уточнил он.

Ранее во вторник стало известно о договоренности между Москвой и Московской области обеспечить бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения для всех пенсионеров. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что льготы будет распространяется и на другие категории граждан, в частности, на почетных доноров и родителей детей с ограниченными возможностями здоровья.