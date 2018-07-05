Губернатор Подмосковья вводит новую льготу для пенсионеров

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вводит с сентября новую льготу —бесплатный проезд на столичном транспорте для подмосковных жителей старше 60 лет. Об этом в четверг, 5 июля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы должны слышать то, что просят от нас люди. Сегодня у нас есть возможность выполнить этот запрос. Предлагаю с 1 сентября ввести новую льготу по бесплатному проезду в Москве на общественном транспорте для всех жителей Подмосковья», — сказал глава региона на заседании в Мособлдуме.

По его словам, данная инициатива, которая коснется порядка 1,5 миллионов человек, вызвала много споров, однако в итоге он убедился в правильности своего решения. «И прошу вас его поддержать», — обратился он к собравшимся.

3 июля власти Москвы и области договорились обеспечить бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения для всех пенсионеров. Андрей Воробьев отметил, что льготы будет распространяется и на другие категории граждан, в частности, на почетных доноров и родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил о важности поддержки людей старшего поколения.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в свою очередь, утончил, что на реализацию социальной поддержки из регионального бюджета каждый год будет выделяться более четырех миллиардов рублей.

Программа начнет действовать с 1 августа.

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