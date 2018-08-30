Воробьев отчитался Путину о состоянии экономики Подмосковья

Президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Московской области Андреем Воробьевым обсудили основные показатели социально-экономического развития региона. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 30 августа.

По словам губернатора, в экономике области «все штатно». «Экономика стабильно развивается, несмотря на трудности. В прошлом году мы росли под четыре процента, в этом году примерно такие же показатели», — проинформировал он о показателях валового регионального продукта.

Губернатор указал также стабильность поступающих в бюджет доходов. Он отметил, что ежегодно число жителей увеличивается на 90-95 тысяч человек.

Отдельно Воробьев выделил сферу здравоохранения. По его словам, недавно был сдан большой хирургический комплекс. Кроме того, в регионе успешно функционируют перинатальные центры.

Ранее глава региона сообщил, что приоритетным направлением в развитии экономики является сельское хозяйство.