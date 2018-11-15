Шесть тысяч молодых учителей трудоустроились в школы Подмосковья

Порядка шести тысяч молодых учителей трудоустроились в подмосковные школы за последние пять лет, на данный момент учительские вакансии заполнены на 98 процентов, заявила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 15 ноября.

«В следующем году мы сделаем акцент на привлечении учителей начальных классов, планируем трудоустроить порядка 350 специалистов. Из востребованных вакансий также учителя математики, русского языка и литературы, иностранного языка», — сказала Забралова.

Она подчеркнула, что помощь молодым специалистам является важным направлением работы ведомства. Министр напомнила, что педагоги могут рассчитывать на различные доплаты, а также жилищные субсидии.

«Молодой специалист может получить подъемные выплаты в размере до 150 тысяч рублей. Пособие выплачивается в два этапа: в год поступления на работу выплачивается 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей — в конце второго года работы», — рассказала Забралова.

Губернатор Андрей Воробьев отметил востребованность подмосковного образования. Он заверил, что власти намерены и дальше уделять внимание повышению качества кадрового состава в учебных заведениях области. К примеру, недавно подмосковных учителей познакомили с сингапурскими технологиями преподавания. Воробьев подчеркнул, что выпускники местных школ должны быть конкурентноспособными.