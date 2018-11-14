Более 80 земельных участков предоставили детсадам и школам Подмосковья

Минмособлимущество согласовало 88 земельных участков для благоустройства существующих и строительства новых детских садов и школ в муниципалитетах Подмосковья. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 14 ноября.

«Проекты строительства и благоустройства детских образовательных учреждений в Московской области имеют приоритетное значение. От уровня образования и воспитания, полученного детьми в детских садах и школах, зависит их будущее, а значит, и будущее Подмосковья», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

По его словам, от рационального распределения земельных участков зависит появление в Подмосковье объектов, необходимых для комфортной жизни жителей.

В частности, земельный участок на улице Ленина в микрорайоне Климовск в Подольске передадут под строительство нового детского сада на 190 мест. Новая школа также появится на улице Марии Рубцовой в Химках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал строительство 200 новых школ в регионе. По его словам, область поставит своеобразный рекорд. Он отметил, что учебные учреждения будут отвечать современным требованиям и власти уделяют внимание уровню компетенций кадрового состава. Так, недавно для педагогических коллективов 17 школ были организованы тренинги, посвященные сингапурским педагогическим технологиям.