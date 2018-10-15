Подмосковных школьников проверят на значение географии

Более трех тысяч школьников из 28 общеобразовательных организаций Подмосковья примут участие в ежегодном национальном исследовании качества образования (НИКО) по географии, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 15 октября.

«Участники исследования в течение 55 минут выполнят диагностическую работу по географии, а также ответят на вопросы анкеты. Исследования проходят с целью определения уровня географической подготовки обучающихся 7 и 10 классов, в частности, знаний наиболее крупных географических объектов, специальных терминов и понятий», — рассказала Забралова.

Мероприятие пройдет 16 и 18 октября, результаты станут известны в декабре, уточнила она.

8 октября Забралова анонсировала исследование компетенций подмосковных учителей. 316 человек продемонстрируют свои знания по по шести дисциплинам: история, обществознание, экономика, право, русский язык и литература, математика и информатика.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что система образования в регионе высоко котируется, однако необходимо двигаться дальше. Он поставил задачу выйти в лидеры по стране. Глава региона напомнил, что ранее распорядился увеличить зарплату учителей. Кроме того, со следующего года в области начнется массовое строительство школ. По его словам, Подмосковье поставит рекорд по количеству новых современных учебных заведений.