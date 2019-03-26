Жители Подмосковья выберут места для новых школ

Жители Московской области могут проголосовать за строительство школ на портале «Добродел», сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 26 марта.

«Теперь жители Подмосковья могут сами выбрать, где бы они хотели видеть новое образовательное учреждение», — пояснила Забралова цель голосования.

По ее словам, в голосовании принимают участие 17 муниципалитетов. «Каждый житель может отдать свой голос только за одну школу. По окончанию результаты будут проанализированы и учтены», — заключила она.

В сентябре стало известно о масштабной программе по строительству новых образовательных учреждений. Так, до 2024 года на территории области могут открыться более 190 школ и 75 детских садов. На эти цели планируют выделить 90 миллиардов рублей. Губернатор Андрей Воробьев отмечал, что в течение четырех лет Подмосковье поставит «рекорд по стране». Он неоднократно заявлял о необходимости повышения качества местного образования.