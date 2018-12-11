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Строительство 20 школ завершат в Подмосковье в 2019 году

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20 общеобразовательных учреждений планируется ввести в эксплуатацию на территории Московской области до конца следующего года, проинформировал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 11 декабря.

«В будущем году нам предстоит завершить строительство 13 новых школ и семь пристроек к функционирующим учреждениям в 20 муниципалитетах Подмосковья. Таким образом, возможность получать образование в современных школах получат более 11 тысяч учащихся», — сказал Тагиев.

Он уточнил, 14 объектов построят за бюджетные средства, шесть — за счет внебюджетных источников финансирования.

До конца года в эксплуатацию введут еще 17 школ, отмечается в сообщении профильного ведомства.

Строительство более двухсот новых школ в начале августа анонсировал губернатор Андрей Воробьев. Он уточнял, что масштабный проект будет реализован в течение четырех лет. По его словам, новые учреждения будут оснащены современным оборудованием. Глава региона неоднократно говорил, что местное образование должно высоко котироваться.

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