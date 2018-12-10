Более 30 объектов здравоохранения построят в Подмосковье

34 объекта здравоохранения планируют построить в Подмосковье до конца следующего года, сообщил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 10 декабря.

Он уточнил, что в текущем году было сдано 65 новых объектов здравоохранения, всего с 2013 в эксплуатацию были введены 168 медицинских учреждений.

Также Тагиев рассказал, что в области осуществляется масштабная работа по проектированию будущих объектов здравоохранения, которые будут вводиться в 2019–2023 годы. Министр уточнил, что новые объекты будут доступны для разных категорий граждан. За реализацией поставленных задач следят специалисты Центра бюджетного строительства, который объединил в себе 16 органов исполнительной власти.

В конце сентября министр здравоохранения Подмосковье Дмитрий Матвеев анонсировал капитальный ремонт в 167 центрах, работы запланированы на следующий год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев распорядился увеличить финансирование системы здравоохранения. По его инициативе в больницах устанавливают современное оборудование. Он неоднократно подчеркивал, что медицина Московской области должна соответствовать высоким стандартам. Власти делают для этого все возможное, заверил он.