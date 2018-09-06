В Подмосковье отремонтируют более 160 медучреждений

Около 50 медицинских учреждений на территории Московской области отремонтируют в сентябре, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков. Его слова пригодятся на сайте областного правительства в четверг, 6 сентября.

«Капитальный ремонт в 49 объектах здравоохранения Подмосковья на сумму почти 780 миллионов рублей завершится до конца сентября текущего года», - рассказал министр.

Всего, по его словам, до конца года планируется отремонтировать 167 объектов здравоохранения. На эти цели в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья» выделено около четырех миллиардов рублей.

Дмитрий Марков заметил, что объем ремонтных работ определяется в каждом конкретном случае. Он подчеркнул, что эффективная реализация соответствующей региональной программы является одним из приоритетных направлений работы ведомства.

12 июля губернатор Андрей Воробьев заявил, что за четыре года финансирование системы областного здравоохранения выросло на 60 миллиардов рублей. Средства идут на капитальный ремонт поликлиник и закупку современного высокотехнологичного оборудования, в том числе диагностического. Он добавил, что власти разрабатывают различные социальные программы для привлечения в регион узких медицинских специалистов.