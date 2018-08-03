Воробьев назвал нерешенные проблемы здравоохранения в Подмосковье

В Подмосковье за последние пять лет очень много сделано в сфере здравоохранения, в частности, построены современные перинатальные и онкологические центры. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в интервью газете «Московский комсомолец», опубликованном в пятницу, 3 августа.

«Но вместе с тем здравоохранение является тем общим вызовом, с которым мы до конца не справились. (...) Потребность в высокотехнологичном оборудовании удовлетворена еще не во всех муниципалитетах. Очереди в поликлиники на прием к специалистам или участковым врачам — тоже не редкость», — сказал губернатор

По его словам, причина сложностей в постоянном увеличении количества жителей. Однако, подчеркнул он, власти делают все возможное для решения проблем в сфере здравоохранения.

«Мы завершаем ремонт детских и взрослых поликлиник, ведем ремонт стационаров. Увеличили бюджет на здравоохранение со 120 миллиардов до 175 миллиардов рублей», — уточнил Воробьев.

Он добавил, что для решения кадровых проблем в медицине в регионе действуют специальные программы. Так, в апреле он распорядился доплачивать участковым терапевтам и педиатрам дополнительные 32 тысячи рублей к заработной плате. Это необходимо, чтобы специалисты не уезжали на работу в московские учреждения, пояснил глава региона.