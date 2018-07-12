Воробьев заявил об увеличении расходов на здравоохранение

Финансирование здравоохранения в Подмосковье выросло на 60 миллиардов рублей за четыре года, развитие этой сферы власти держат на особом контроле,заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 12 июля.

«Система здравоохранения Московской области нуждалась и до сих пор нуждается в большом внимании, и мы направляем огромные средства. За последние четыре года мы со 120 до 180 миллиардов рублей увеличили финансирование системы здравоохранения — на капитальный ремонт больниц, закупку оборудования и, конечно, привлечение врачей», — сказал Воробьев.

Губернатор назвал вопросы здравоохранения чувствительными, которые власти держат на особом контроле. В частности, речь идет об обеспечении льготников лекарственными препаратами, пояснил он.

5 июля Андрей Воробьев объявил, что медицинским работникам с сентября поднимут заработную плату. Месяцем ранее глава региона рапорядился о надбавке к зарплате для категории специалистов. Так, дополнитеные 32 тысячи рублей начали получать врачи наиболее дефицитных специализаций — педиатры и участковые терапевты.