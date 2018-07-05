Воробьев повысит зарплаты врачам и учителям

Медицинским работникам и учителям с сентября поднимут заработную плату, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Мособлдумы в четверг, 5 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Повышение зарплат на 15 процентов ждет и работников муниципальных учреждений культуры. А каждый молодой учитель и классный руководитель получит прибавку — плюс пять тысяч рублей», — сказал глава региона.

Также в ходе заседания Воробьев объявил о введении новой льготы — бесплатный проезд на столичном транспорте для подмосковных жителей.

С этого года врачи наиболее дефицитных специализаций — педиатры и участковые терапевты —начали получать надбавку к зарплате в размере 32 тысяч рублей. Данную меру по привлечению в регион медицинских специалистов инициировал Воробьев. По его словам, жители региона должны получать высококвалифицированную помощь.

Накануне стало известно, что подмосковные медицинские работники стали призерами финального этапа Всероссийского конкурса врачей.